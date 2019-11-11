Барнаул, , 14:34 — REGNUM Миграция ещё долго будет оставаться значимой компонентой структуры прироста населения России, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя данные Счётной палаты РФ о значительном сокращении населения страны, а также социологический опрос ИА REGNUM, она пояснила:

«На показатели естественного роста населения влияет численность людей возраста репродуктивной активности. Надо смотреть количество людей, рожденных 20−25 лет назад. Если в том периоде был спад, то он найдет отражение и сейчас.

Также отмечу, что среднестатистической российской семье живется тяжело. Имеющиеся меры соцподдержки мало стимулируют к рождению детей. Не хватает уверенности в завтрашнем дне. Государству придется тяжело в поиске путей преодоления демографической ямы. Полагаю, что миграция будет еще долго значимой компонентой структуры прироста».

Напомним, ИА REGNUM с 17 октября 2019 г. проводит социологический опрос, в котором приняли участие более 30 000 человек (абсолютное большинство которых (96,4%) составляют жители России). Его результаты свидетельствуют о том, что почти половина респондентов отмечают, что детей вокруг них стало меньше.

Читайте также: Сокращение числа россиян является совсем не риском, а реальностью — мнение