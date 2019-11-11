Гонконг, Китай, , 14:34 — REGNUM За прошедшую неделю в Гонконге сотрудники полиции задержали в общей сложности 266 участников уличных беспорядков. Об этом сегодня, 11 ноября, на пресс-конференции сообщил старший суперинтендант полиции Джон Цзе, сообщает Dimsum Daily.

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Он уточнил, что это граждане в возрасте от 11 до 74 лет. Причины их задержания — участие в незаконных акциях протеста, хранение оружие, а также нападение на сотрудников полиции и других лиц.

По данным Джона Цзе, 5 ноября полиция произвела семь выстрелов слезоточивым газом и резиновыми пулями, в то время как 8 ноября было выпущено 136 выстрелов слезоточивым газом, 27 резиновых снарядов.

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Как сообщало ИА REGNUM, уличные протесты в Гонконге не стихают с июня. Первоначально протестующие выступили против намерений властей автономии принять поправки к закону об экстрадиции в Китай жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. К митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих.

После массовых протестов и беспорядков в выходные, сегодня, 11 ноября, в Гонконге закрыты несколько станций метро, на улицах развёрнуты наряды полиции. Участники массовых акций протестов планируют парализовать весь город и призывают к всеобщей забастовке в Гонконге. Они блокируют основные магистрали и станции метро, препятствуют проезду в тоннелях и занимают торговые центры.

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