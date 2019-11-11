Улан-Удэ, , 14:31 — REGNUM Лучше работать не над повышением рождаемости, а над экономикой, системой образования, медициной и наукой. Тогда демографическая ситуация улучшится без специального вмешательства. Такое мнение высказала корреспонденту ИА REGNUM бурятский журналист Евгения Балтатарова.

«Природа мудра. Рождение потомства связано с хорошими показателями среды, достаточностью места, пищи, отсутствием хищников. У людей почти все то же самое, достаточно посмотреть на демографические провалы и бумы», — отметила она.

Впрочем, сама по себе низкая рождаемость вряд ли о чём-то может говорить, считает журналист. По её словам, при развитой экономикой нет нужды в большом количестве рабочих рук.

«Через 20 лет низкоквалифицированный труд никому не будет нужен, уже сейчас практически не нужен. Вопрос для страны не должен стоять в том, чтобы численно увеличивать население, а в том, чтобы улучшить его качественно», — отметила она, добавив, что это ведёт к экономическому благополучию.

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