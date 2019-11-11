Москва, , 14:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин в курсе жестокого убийства выпускницы Санкт-Петербургского государственного института, в совершении которого сознался доцент вуза Олег Соколов. Об этом 11 ноября журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля назвал это преступление «чудовищным актом безумия». Пи этом Песков заверил, что оно будет расследовано.

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Как сообщало ИА REGNUM, доцент Санкт-Петербургского государственного института 63-летний Олег Соколов оказался фигурантом уголовного дела об убийстве 24-летней девушки, состоявшей с ним в близких отношениях. По версии следствия, мужчина застрелил девушку, а затем расчленил тело жертвы и попытался скрыть следы преступления, сбросив останки в реку Мойку.

11 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга изберёт для подозреваемого меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте доцента, в свою очередь сторона защиты будет добиваться домашнего ареста для своего подзащитного.

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