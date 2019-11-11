Рига, , 14:27 — REGNUM За первые 9 месяцев 2019 года в Латвии выросло число убийств. Об этом пишет портал LA со ссылкой на данные Государственной полиции.

По данным ведомства, за этот период в стране было зарегистрировано 42 убийства и 25 покушений на убийство. В 2018-м году в Латвии было зарегистрировано 40 убийств и 20 покушений.

Отмечается, что 58 убийств в этом году в стране удалось раскрыть. В 96,7% случаев причиной являются бытовые причины — ссора, совместное распитие спиртного и т.д.