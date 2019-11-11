Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM Подростки в свердловском летнем лагере «Лесная жемчужина» заболели из-за работников пищеблока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Было выявлено, что острая кишечная инфекция, возникшая у отдыхающих, появилась из-за норовирусов. Источником заражения стал персонал пищеблока в лагере.

«Возникновению вспышечной заболеваемости способствовали нарушения санитарных правил», — сказали в ведомстве.

В лагере прошли противоэпидемические мероприятия. Смена лагеря была досрочно завершена, все дети отправлены по домам.

Как сообщало ИА REGNUM, в лагере заболели 19 детей. Проверку по этому факту начал Следственный комитет. Об инциденте стало известно 8 ноября 2019 года.

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