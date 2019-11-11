Омск, , 14:25 — REGNUM По мнению омского политика и общественного деятеля Сергея Кондакова, Россия стоит на пороге крупнейшей демографической ямы со времён Великой Отечественной войны.

Как сообщил Сергей Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, это в итоге приведёт к дальнейшей стагнации экономики, которая не будет компенсирована технологическим прорывом.

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Эксперт подчеркнул, что для одних граждан это связанно со значительным расслоением населения России по доходам — нет мотивации, из-за экономических трудностей семейные пары боятся заводить детей. Повсеместно наблюдается бедность, пособия для детей — мизерные.

«Для других граждан фактором, влияющим на демографию, является желание жить в комфорте и обеспечить хотя бы одному ребёнку хорошее образование, финансовый задел на будущее. Для родителей важно, чтобы у ребёнка было хорошее здоровье, качественное образование. Они хотят воспитать его всесторонне развитой личностью. Когда в семье несколько детей — реализовать это проблематично, хлопотно», — считает Сергей Кондаков.

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Он подчёркивает, что в целом проблема демографии свойственна экономически развитым странам:

«Возможно происходят какие-то трансформации в сознании людей, которые сложно объяснить экономическими и политическими категориями».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу, опубликованному ранее Счётной палатой, Россия может не достичь цели устойчивого естественного роста численности населения. По данным СП, с начала текущего года миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.

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Напомним, ИА REGNUM с 17 октября 2019 года проводит опрос, в котором приняли участие уже более 30 тысяч человек. Согласно полученным данным, почти половина респондентов — более 48% среди опрошенных жителей России — отмечает, что детей вокруг них стало меньше.