Нур-Султан, , 14:23 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко оценил казахстанско-китайский фильм «Композитор», завоевавший четыре награды премии Golden Screen Awards в Лос-Анджелесе. Об этом 11 ноября написал пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

Он также поздравил актрису Аружан Джазильбекову и продюсера Джонатана Шена с достижением. Казахстанская актриса стала победительницей в номинации «Лучшая женская роль».

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Композитор» выиграл в четырех номинациях на премии Golden Screen Awards в Лос-Анджелесе. Приз за «лучшую мужскую роль» получил Ху Чжуань. Картина также победила в номинациях «Лучшая ко-продукция» и «Лучшая музыка».

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