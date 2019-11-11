Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM Россия может преодолеть начавшуюся демографическую катастрофу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев.

Френсис Дей. Мать и дитя

По его словам, это можно сделать, упростив получение российского гражданства с приобретением даже у «квалифицированных» носителей русского языка из бывших советских республик сохраняются большие проблемы.

«Есть и «Республики Донбасса (ЛНР/ДНР)», которые и сами по себе, а, тем более, их население, очевидно, не нужны Украине и тут, при комбинации политических, дипломатических и экономических методов заинтересованности, в том числе и примененных и к Украине, вполне можно было бы увеличить население России на пару-другую миллионов человек», — считает эксперт.

Впрочем, эти методы экстенсивные, хотя и не дорогие. Более серьёзные, институциональные, конечно же требуют большего внимания к социальной сфере.

«Более качественному образованию, начиная с дошкольного, в первую очередь. Ибо затраты родителей на его обеспечение в конкурентном для современной экономике виде, достаточно серьёзны. При этом система образования, дошкольного и вне школьного попечительства и развития, достаточно человекоёмка, что немаловажно при проводимой пенсионной реформе, обусловившей и высвобождение значительной части человеческого ресурса. Его можно направить именно туда. Возможно и стимулирование внешкольного образования, для тех же многодетных, неполных семей и сложных детей, но — без ущерба его качеству, а при организации соответствующей поддержки (это значимо, минимум, для небольших населённых пунктов)», — отмечает эксперт.

«Но социальная сфера, при всей ее важности и значимости в части конкурентоспособности государства на мировой арене, по прежнему остается у нас в роли пасынка. В части медицины для детей положительные сдвиги есть, изменились в лучшую сторону регистратуры, упростилось получение справок, но и здесь, как говорится, нет предела совершенству. Ситуация с кадрами в педиатрии остается напряженной. Что же касается бесплатной раздачи жилья, то, на мой взгляд, тут следует быть гибче и, возможно, возродить практику жилья ведомственного, ведомственной ипотеки, для тех же социальных работников, где невысокие и фиксированные зарплаты. А раздача «даром», она развращает… Словом, здесь нужно сделать акцент на помощи родителям, без ущерба для их трудовой, профессиональной реализации. Ну, а если эта реализация происходит как раз в социальной сфере, то она требует экономической поддержки. Расширение сферы частно-государственного партнерства в данной сфере имеет колоссальные перспективы», — считает Стародубцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия оказалась на пороге демографической катастрофы. Население сокращается четвёртый год подряд, и мигранты не покрывают эти потери.