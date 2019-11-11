Шахты, Ростовская область, , 14:10 — REGNUM Педагог из города Шахты Ростовской области предложила создать в России школы для будущих родителей. По мнению учителя, взрослым необходимо получать специальное разрешение на рождение детей.

«Я педагог. И мне очень тяжело. Дети невоспитанные, культура на нуле. И всему виной родители, такие же неучи. Пора открывать школу для родителей. Пусть учатся, сдают экзамены, потом получают разрешение на рождение детей», — написала учительница в одном из пабликов города Шахты.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области рождаемость снижается. Так, за девять месяцев 2019 года на Дону родилось 28 тыс. 294 человека и умерло 41 тыс. 930 человек. Естественная убыль населения составила 13 тыс. 636 человек.

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