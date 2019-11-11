Белгород, 11 ноября 2019, 14:40 — REGNUM Система целевого набора в вузы и гарантированное распределение выпускников будут способствовать улучшению демографической обстановки. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель комиссии по здравоохранению, социальной и демографической политике Общественной палаты Белгородской области Игорь Коваленко. Студенчество — пора завязывания романтических отношений и создания семей. А если студенты не уверены, что после окончания вуза они устроятся на работу, — им незачем выстраивать долгосрочные отношения, считает Коваленко.
Отрицательный баланс по демографии наблюдается не только в России, но и по всей Европе, говорит эксперт. В первую очередь причиной стала эпоха потребления — у людей слишком многое есть, снижена социальная ответственность, и им незачем создавать семью. При этом в России существуют действенные меры поддержки молодых семей.
Целевые наборы в вузы и дальнейшее распределение на места работы смогут подтолкнуть молодёжь на создание семей, считает Игорь Коваленко. Как заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» он знает, что порядка 40% выпускников не доходят до рабочего места, связанного с медициной. Отсюда кадровый дефицит на местах.
По мнению эксперта, платность образования привела к тому, что руководство вузов стремится обеспечить финансовую рентабельность, и зачастую — за счёт сокращения бюджетных мест. Добавим сюда то, что оплачивают образование родители, так что после шести лет учёбы ребёнок может поблагодарить их за диплом и уйти заниматься тем, что ему действительно нравится.