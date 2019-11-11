Белгород, , 14:40 — REGNUM Система целевого набора в вузы и гарантированное распределение выпускников будут способствовать улучшению демографической обстановки. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель комиссии по здравоохранению, социальной и демографической политике Общественной палаты Белгородской области Игорь Коваленко. Студенчество — пора завязывания романтических отношений и создания семей. А если студенты не уверены, что после окончания вуза они устроятся на работу, — им незачем выстраивать долгосрочные отношения, считает Коваленко.

Отрицательный баланс по демографии наблюдается не только в России, но и по всей Европе, говорит эксперт. В первую очередь причиной стала эпоха потребления — у людей слишком многое есть, снижена социальная ответственность, и им незачем создавать семью. При этом в России существуют действенные меры поддержки молодых семей.

«Был всплеск рождаемости, когда ввели материнский (семейный) капитал. Но потом возникла ситуация с санкциями в межгосударственных отношениях. И это привело к тому, что ценовая политика стала расти, а уровень жизни у людей стал снижаться, и всё остановилось. Ответным шагом была и остаётся ответственная социальная политика государства — бесплатная медицина, образование, жилищная политика», — отметил собеседник агентства.

Целевые наборы в вузы и дальнейшее распределение на места работы смогут подтолкнуть молодёжь на создание семей, считает Игорь Коваленко. Как заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» он знает, что порядка 40% выпускников не доходят до рабочего места, связанного с медициной. Отсюда кадровый дефицит на местах.

«Семьи, в основном, создаются в институтах, все отношения завязываются там: ровесники, интересы общие, любовь, и результат — семья. Если же у человека нет в дальнейшем рабочего места, если оно не гарантировано и молодой человек не уверен, что потом найдёт работу — всё начинает рушиться. Семья откладывается на более длительную перспективу, а потом уже становится и не очень интересно: если и так всё хорошо — зачем что-то менять», — подчеркнул Игорь Коваленко.

По мнению эксперта, платность образования привела к тому, что руководство вузов стремится обеспечить финансовую рентабельность, и зачастую — за счёт сокращения бюджетных мест. Добавим сюда то, что оплачивают образование родители, так что после шести лет учёбы ребёнок может поблагодарить их за диплом и уйти заниматься тем, что ему действительно нравится.

«Вуз — это определённое предприятие, которое выдаёт продукт готовый, то есть специалистов. И надо чётко понимать, сколько таких специалистов надо. Сегодня в Белгородской области столько передовых программ — строятся офисы семейного врача, льготные ипотечные программы для молодых специалистов. Это напрямую связано с демографией. Если у человека есть работа, он не только обеспечивает свою безопасность, но и тех, кто к нему приходит на приём, а это до 1,5 тысяч человек на участке», — подытожил эксперт.