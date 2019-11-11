Барнаул, , 14:09 — REGNUM В Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона, ссылаясь на данные Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днём 12 ноября и сутки 13 ноября в Алтайском крае прогнозируется усиление ветра до 13−18 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 20−23 метра в секунду. Ожидаются снег, метели, сильная гололедица на дорогах.

Ночью 12 ноября столбики термометров в регионе опустятся до минус 11−16 градусов, в предгорьях — до минус 23 градусов. Температура днём — минус 1−6 градусов.

В Барнауле ночью 12 ноября похолодает до минус 11−13 градусов, днём — минус 2−4 градуса, снег, метель, на дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, ноябрьские морозы накрыли Новосибирскую область.

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