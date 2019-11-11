Грозный, , 14:07 — REGNUM В Чечне вынесли приговор местной жительнице за оставление ребенка в опасности. Нерадивая мать оставила коляску с несовершеннолетним на улице, уйдя по своим делам. Годовалая девочка выпала из коляски и получила переломы и ушибы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оставление в опасности», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления Федеральной службы судебных приставов. Женщина раскаялась в содеянном.

По приговору суда матери, виновной в получении ребенком увечий, было назначено наказание в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей. Отказ в его уплате мог повлечь более существенное наказание. Обвиняемая расплатилась за свое безответственное отношение к воспитанию ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в последнее время участились случаи оставления детей без присмотра, в результате чего трое детей выпали из окон многоэтажных домов. зафиксированы еноднократные случаи отравления детей уксусной кислотой, «белизной» и крысиным ядом. По данным фактам прокурор республики организовал проверки и предупредил о намерении не оставить безнаказанными родителей, допустивших такие трагедии в результате своего безответственного отношения к воспитанию несовершеннолетних.

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