Монтрёй, Франция, , 14:05 — REGNUM Ubisoft сообщила, что новое обновление Rainbow Six Siege принесло с собой двух новых персонажей — Kali и Wamai. Об этом 10 ноября сообщил портал Windows Central.

Kali — это индийский снайпер, вооружённый мощной однозарядной винтовкой CSRX-300, оборудованной подствольной пусковой установкой LV Explosive Lance. Wamai — кенийский специалист с необычным магнитным гаджетом Mag-NET. Как предполагает издание, он будет конкурировать с Мариусом Штрайхером (Jager).

Обновление Operation Shifting Tides уже доступно для пользователей PS4, ПК и Xbox One. Стоит отметить, что релиз игры Tom Clancy's Rainbow Six Siege состоялся в декабре 2015 года.

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