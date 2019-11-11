Джакарта, , 14:04 — REGNUM Индонезии не хватает средств для отправки спортсменов на Sea Games 2019 в Манилу (Филиппины), сообщает Kompas.

В министерстве по координации развития человека и культуры Индонезии заявили, что у правительства все еще есть проблемы с финансированием Sea Games 2019 в Маниле.

Известно, что из 64 млрд рупий (4,5 млн долларов), которые нужны для отправки спортсменов, правительство может предоставить только 47 млрд рупий.

Кроме того, участие Индонезии в Sea Games 2019 является целью Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). По крайней мере, Индонезия намерена принять участие в 49 видах спорта из 56, отправить 773 спортсменов.

Напомним, 30-е Sea Games 2019 в Маниле планируется провести с 30 ноября по 11 декабря 2019 года.