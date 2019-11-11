Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге органы СКР возбудили уголовное дело в отношении водителя такси, напавшего на пассажирку — инвалида-колясочника ‑ и совершившего насильственные действия сексуального характера, а также ограбление.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в полицию обратилась гражданка, 1993 года рождения. Она рассказала, что около часа ночи 10 ноября в пос. Горелово у одного из домов по Красносельскому шоссе она на инвалидной коляске спустилась к машине такси, вызванной через мобильное приложение, чтобы решить вопрос об отмене заказа.

«По словам заявительницы, водитель такси посадил заявительницу в машину и, применив к ней физическую силу, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера и отобрал у неё 900 рублей, также потребовал 5000 рублей в оплату отмененного вызова. Затем проводил её до квартиры, где родственница заявительницы передала ему 5000 рублей, после чего он уехал», — пояснили в Главке МВД.

Полицейские оперативно задержали 26-летнего гражданина одной из азиатских республик СНГ, 1993 года рождения.

Как добавили в органах СКР по Санкт-Петербургу, во время нападения на женщину таксист заблокировал двери, а деньги похищал под угорозой убийства.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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