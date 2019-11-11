Москва, , 13:57 — REGNUM Победители двух сезонов конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — встретились на образовательной сессии клуба «Эльбрус», посвященной проработке навыков управления социальными проектами.

В рамках встречи участники предложили 36 новых проектов, лучшие из которых будут реализованы клубом Лидеров России «Эльбрус» в 2020 году. Мероприятие состоялось в рамках ежеквартальных встреч клуба «Эльбрус».

На встрече участники получили методологию и практические инструменты для реализации своих социальных инициатив, обсудили критерии успешности и достижения целей своих проектов, а также подготовились к их защите на ежегодном собрании Клуба, которое состоится в конце ноября.

По словам председателя клуба «Лидеров России» «Эльбрус», победителя первого сезона конкурса «Лидеры России», директора департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяны Дьяконовой, клуб «Эльбрус» — это сообщество победителей конкурса «Лидеры России» и основная его идея — делать мир рядом с собой лучше. Участники клуба реализуют проекты, направленные на социальные улучшения жизни людей.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей могло участвовать в наших проектах. Сейчас в портфеле клуба 8 активных проектов и сегодня мы отбираем инициативы на 2020 год. У нас на данный момент заявлено 36 новых проектов, и сложно из них выбрать лучшие. Меня радует, что проекты, которые не попадают в портфель клуба, ребята не оставляют, а продолжают реализовывать их, поддерживая друг друга, потому что сообщество победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России» — это очень устойчивые горизонтальные связи. Более 20 тысяч человек за прошлый год приняли участие в наших проектах. Один из них — «Уроки лидерства», где победители, финалисты конкурса управленцев, приходят в школы, приезжают в летние лагеря, чтобы рассказать про лидерство и личным примером показать, как они проходили этот путь. Очень приятно, когда дети после урока не отпускают, хотят задать вопросы, получить совет — это ценно. Лидер — это тот человек, который берет на себя ответственность за то, чтобы мир стал лучше. Сегодня в клубе 226 человек, мы также привлекаем к нашем активностям 600 финалистов и около 6 тысяч полуфиналистов конкурса — это те агенты изменений, которые в каждом уголке нашей страны стараются сделать мир лучше», — отметила Татьяна Дьяконова.

Мастер-класс по проектному управлению провела кандидат исторических наук МГУ, магистр государственного управления Университета Южного Иллинойса Дилара Гарднер, которая имеет многолетний проектный опыт работы в российских и международных компаниях.

Один из 36 проектов посвящен памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Его автор — руководитель направления Управления интегрированного развития активов в Блоке разведки и добычи ПАО «Газпром нефть», победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Борис Изюмов рассказал подробности своего проекта: «Я являюсь главным руководителем социального проекта «Боевая слава», который посвящен оцифровке фронтовых писем и привязке к карте боевых действий. У нас есть портал боеваяслава.рф. Любой может зайти, посмотреть какие письма есть на портале, а также может загрузить новые письма. Вся информация — живые истории победы, как мы их называем. Документы, которые можно найти в онлайн-архивах, по памяти народа о том, что переживал герой, какие эмоции он испытывал, с опорой на реальные события. Вместе с моим коллегой Дмитрием Юрьевым я пришёл в клуб «Эльбрус» за поддержкой этой инициативы».

Заместитель главного врача сети клиник «Скандинавия», победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Владимир Остроменский рассказал о своем новом проекте «Делай добро», который направлен на оказание социальной поддержки детей, находящихся в онкологических центрах.

«Мы оказываем малышам психологическую поддержку, устраиваем для них праздники и сейчас развиваем направление, связанное с их образованием, чтобы дети не выпадали из общего контекста образования в школах, которые они вынуждено пропускают в связи со своей болезнью. На конечной стадии нашего проекта мы хотим сделать так, чтобы они могли учиться онлайн без отрыва от своих сверстников и получать те же самые знания, сдавать контрольные работы, чтобы быть постоянно в этой среде, и пусть те трудности, которые их сопровождают, никак не влияют на процесс образования», — поделился Владимир Остроменский.

Проект уже работает в Санкт-Петербурге с прошлого года на регулярной основе. С ноября его инициаторы организовывают праздники в онкологических центрах города, сейчас работа идет над введением образовательного контента, который впоследствии станет основой для полноценной учебной программы. Владимир считает, что распространение такой практики вполне оправданно, «малыши и не только малыши, подростки, которые вынуждено попали в такую тяжелую ситуацию в других регионах также не оставались без образования и могли достаточно быстро нагонять своих сверстников».

Вторым проектом, в котором Владимир Остроменский выступает в роли участника называется «Будь в курсе». Он посвящен образованию лиц «серебряного» возраста. Над проектом работает команда из более чем 30 человек в четырех регионах, которая помогает пенсионерам повысить финансовую грамотность, знание законодательства.

«Вчера у нас прошел пятнадцатый юбилейный семинар, который одновременно стал первым семинаром по новому направлению — «Будь в курсе здоровья», мы провели обучение по темам: как следить за своим здоровьем, как обращаться за медицинской помощью и так далее, — рассказал Владимир Остроменский, — Этот проект проходит не только в Петербурге, он также проходит в Мурманске, в Калининграде и были несколько семинаров в Сыктывкаре».