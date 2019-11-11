Москва, 11 ноября 2019, 13:57 — REGNUM Победители двух сезонов конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — встретились на образовательной сессии клуба «Эльбрус», посвященной проработке навыков управления социальными проектами.
В рамках встречи участники предложили 36 новых проектов, лучшие из которых будут реализованы клубом Лидеров России «Эльбрус» в 2020 году. Мероприятие состоялось в рамках ежеквартальных встреч клуба «Эльбрус».
На встрече участники получили методологию и практические инструменты для реализации своих социальных инициатив, обсудили критерии успешности и достижения целей своих проектов, а также подготовились к их защите на ежегодном собрании Клуба, которое состоится в конце ноября.
По словам председателя клуба «Лидеров России» «Эльбрус», победителя первого сезона конкурса «Лидеры России», директора департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяны Дьяконовой, клуб «Эльбрус» — это сообщество победителей конкурса «Лидеры России» и основная его идея — делать мир рядом с собой лучше. Участники клуба реализуют проекты, направленные на социальные улучшения жизни людей.
Мастер-класс по проектному управлению провела кандидат исторических наук МГУ, магистр государственного управления Университета Южного Иллинойса Дилара Гарднер, которая имеет многолетний проектный опыт работы в российских и международных компаниях.
Один из 36 проектов посвящен памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Его автор — руководитель направления Управления интегрированного развития активов в Блоке разведки и добычи ПАО «Газпром нефть», победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Борис Изюмов рассказал подробности своего проекта: «Я являюсь главным руководителем социального проекта «Боевая слава», который посвящен оцифровке фронтовых писем и привязке к карте боевых действий. У нас есть портал боеваяслава.рф. Любой может зайти, посмотреть какие письма есть на портале, а также может загрузить новые письма. Вся информация — живые истории победы, как мы их называем. Документы, которые можно найти в онлайн-архивах, по памяти народа о том, что переживал герой, какие эмоции он испытывал, с опорой на реальные события. Вместе с моим коллегой Дмитрием Юрьевым я пришёл в клуб «Эльбрус» за поддержкой этой инициативы».
Заместитель главного врача сети клиник «Скандинавия», победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Владимир Остроменский рассказал о своем новом проекте «Делай добро», который направлен на оказание социальной поддержки детей, находящихся в онкологических центрах.
Проект уже работает в Санкт-Петербурге с прошлого года на регулярной основе. С ноября его инициаторы организовывают праздники в онкологических центрах города, сейчас работа идет над введением образовательного контента, который впоследствии станет основой для полноценной учебной программы. Владимир считает, что распространение такой практики вполне оправданно, «малыши и не только малыши, подростки, которые вынуждено попали в такую тяжелую ситуацию в других регионах также не оставались без образования и могли достаточно быстро нагонять своих сверстников».
Вторым проектом, в котором Владимир Остроменский выступает в роли участника называется «Будь в курсе». Он посвящен образованию лиц «серебряного» возраста. Над проектом работает команда из более чем 30 человек в четырех регионах, которая помогает пенсионерам повысить финансовую грамотность, знание законодательства.