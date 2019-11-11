Москва, , 13:56 — REGNUM Падение рождаемости в России, кроме всего прочего, связано ещё и с тем, что население за последние пять лет практически проело то, что было им накоплено в «нулевые», считает социолог Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Соответственно перспективы молодых семей выглядят мрачными, — сказал социолог. — Плюс к этому пенсионная реформа оказалась мощным ударом именно по рождаемости. Создан общий негативный социальный климат. Негативный климат ожиданий будущего. И второй момент — это комплексная демографическая политика, которой в РФ нет. Российская власть мыслит проектами. Почему? Потому что их очень хорошо и удобно разворовывать. Каждый конкретный проект локален. А для РФ важно уйти от проектного подхода. Нужно комплексное стимулирование рождаемости, которого в принципе нельзя добиться в рамках проектного подхода: вопросы образования, обучения учителей, строительства детских садов, оплаты работы нянечек, занятости женщин, пособий по безработице, ухода за ребенком, пособий по болезни, развития регионов, строительства дорог, качества и доступности медицинских учреждений должны решаться комплексно и одновременно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам переписи населения 2010 года общая численность населения составила 142 857 тыс. человек. По сравнению с 2002 годом население России сократилось на 2310 тыс. человек (или на 1,6%).