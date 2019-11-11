Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM Десятки жителей Ростова-на-Дону в течение нескольких дней остаются без газоснабжения и электричества. Об этом сообщают горожане в социальных сетях.

«Уже несколько дней два дома на улице Малюгиной живут без газа и без света, а это 140 квартир. Здесь много пенсионеров, у которых газовые колонки, дома нет даже электрочайника», — жалуются подписчики паблика «Ростов Главный».

По информации жильцов, коммунальные службы не торопятся с решением сложившейся ситуации. Также неизвестна причина, по которой дома оказались отключены от части услуг ЖКХ.