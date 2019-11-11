Красногорск, , 14:31 — REGNUM В Московской области с появлением первого снега увеличился поток пациентов к офтальмологам. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Офтальмологи рассказали о таких частых признаках нарушения зрения, как черные точки, «паучки» и «чёрточки», которые видят пациенты. И число подобных эффектов увеличивается с началом снежного сезона. В медицине указанные симптомы получили название «деструкции стекловидного тела».

«В норме глаз наполнен специальным гелем. Природа сделала этот гель прозрачным. Все молекулы расположены в определенном порядке, чтобы мы их не замечали и наш взгляд был направлен на предметы, которые мы видим. Когда у человека какая-то патология, он начинает видеть этот гель. Его структура нарушается, смещаются молекулы», — рассказала врач-офтальмолог Красногорской больницы №1 Марина Илюхина.

По ее словам, появление такого деффекта, если он временный, не является тревожным признаком, особенно в случае с пациентами пожилого возраста. Однако если число черных точек растет, то необходимо обратиться к специалисту. В данном случае следует также обратить внимание на артериальное давление.

«Артериальная гипертензия — достаточно серьезное заболевание, которое может протекать бессимптомно для человека, а вот эти эпизоды давления могут быть одним из предвестников инсульта, инфаркта. Многие подъем артериального давления никаким образом не ощущают. У человека не болит голова, он себя чувствует комфортно, а при этом поднимается давление, а вот черные точки могут быть признаком», — резюмировал заведующий неврологическим отделением Красногорской больницы №1 Максим Сутормин.