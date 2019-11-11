Кемерово, , 13:48 — REGNUM Прокуратура проверила, как в Новокузнецке исполняется законодательство об обеспечении жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проверка показала, что 35 сирот, включённых в списки на предоставление жилья, его так и не получили, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кузбасса.

«Прокурор направил в суд исковые заявления об обязании администрации обеспечить сирот жильём. Решениями суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что 7 ноября 2019 года администрация Кемеровской области сообщила, что губернатор региона Сергей Цивилёв вручил ключи от квартир 35 новокузнечанам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В пресс-службе облправительства тогда уточняли, что в текущем году для обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Новокузнецке из средств федерального и областного бюджетов направлено более 270 млн рублей.