Москва, , 13:57 — REGNUM Клиенты банков в Системе быстрых платежей (СБП) подвергаются «иным» компьютерным атакам — мошенники пытаются выведать о них дополнительную информацию. Об этом регулятор письменно предупредил банки, пишут 11 ноября «Ведомости».

"В письме ЦБ называет атаками сбор информации о клиентах банков», — пишет издание со ссылкой на письмо, подписанное директором департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

В СПБ клиент идентифицируется по номеру телефона, зная который, мошенники могут завладеть и другой информацией: именем, отчеством и первой буквой фамилии человека, названиями тех банков, где у него есть счета. ЦБ предупреждает о «переборах идентификаторов клиентов» — массовых запросах мошенников.

Зная данные о клиентах, мошенники звонят им якобы из банков или госорганов и путаются узнать код из СМС, который позволит вывести деньги с карты клиента. Для этого они сами инициируют такой перевод.

ЦБ предлагает, чтобы Национальная система платежных карт проводила мониторинг операций и на время блокировала в СБП номера телефонов, с которых ведется массовый перебор. Банки будут получать данные о таких номерах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников.

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