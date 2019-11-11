Москва, , 13:43 — REGNUM Для того чтобы население России перестало убывать, людям надо дать уверенность в будущем, считает социолог Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

Gaetano Bellei. Дедушка и внучка

«Очевидно, что сейчас российская экономика погружает российское общество в новую демографическую яму, — сказал Кагарлицкий. — Падение рождаемости связано не столько с тем, что сократилось количество людей фертильного возраста, но и с тем, что стало меньше стимулов к рождению детей у молодых семей. Те методы стимулирования рождаемости, которые применяли в начале «нулевых», дали некоторые плоды, но сейчас они уже не работают. Программа материнского капитала была успешной. Это констатируют все. Но она не столько увеличила количество рождений, сколько уплотнила рождаемость. То есть те семьи, собирались, например, родить двух детей, сократили разрыв между рождением первого и второго ребенка».

Повысить рождаемость, по мнению Кагарлицкого, нужно изменив социально-экономическую политику так, чтобы у людей была уверенность в будущем, прежде всего в плане работы и жилья.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2019 года естественная убыль населения Российской Федерации составила 219,2 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Счетной палате рассказали о риске сокращения населения России