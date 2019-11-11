Калуга, , 15:08 — REGNUM Второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдёт в Калужской области с 11 по 22 ноября. Об этом 11 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

В период акции правоохранительные органы вместе с областной антинаркотической комиссией, региональными министерствами, администрациями муниципальных районов будут проводить мероприятия в образовательных учреждениях.

Напомним, в 2018 году в регионе из незаконного оборота было изъято свыше 40 кг наркотических средств. Выявлено более 10 фактов организации и содержания притонов для потребления наркотических средств. В Управление Роскомнадзора по Калужской области направлена информация о 26 сайтах, пропагандирующих употребление наркотиков.

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