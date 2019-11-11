Париж, , 13:26 — REGNUM Во Франции вынесен обвинительный приговор выходцу из Чечни Хасанбеку Турчаеву. Суд присяжных в Париже 9 ноября приговорил его к 10 годам тюрьмы за подготовку боевиков в Сирии, пишет ТАСС.

49-летний гражданин Франции, прибывший в страну на жительство из Чечни в 2002 году, признал в суде, что в период с 2013 по 2014 год пребывал на территории Сирии, но, по его словам, вовсе не для участия в боевых действиях на территории незаконных вооруженных формирований. Обвиняемый заявил, что он якобы искал в Сирии своих братьев.

Однако следствие получило данные о том, что Турчаев, оставив свою жену и детей в Страсбурге, прибыл в Сирию для участия в войне на стороне боевиков и даже обучал их использованию взрывчатых веществ. Он был так называемым эмиром одной из бандгрупп, входящих в структуру группировки «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2015 году выходца из Чечни задержали в Молдавии и экстрадировали во Францию.