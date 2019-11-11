Архангельск, , 13:14 — REGNUM На территории Архангельска обнаружены огромные несанкционированные свалки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Одна из свалок площадью 60 тысяч кв метров находится вблизи бывшего целлюлозно-бумажного комбината в Северном округе. Другая — вдоль реки Юрас в Ломоносовском округе. Ее площадь оставляет 4 тысячи кв метров.

Решениями судов бездействие регионального минлеспрома и мэрии областного центра признано незаконным. На ответчиков возложена обязанность в шестимесячный срок организовать деятельность по сбору и транспортированию отходов и ликвидировать выявленные несанкционированные места размещения отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно территориальной схеме обращения с отходами в Архангельской области на конец августа было зарегистрировано почти 500 мест нелегального хранения мусора. До конца года в регионе ликвидируют более 70 свалок, на это будет потрачено более 200 млн рублей.