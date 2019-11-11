Омск, , 13:03 — REGNUM В течение зимнего сезона 2019−2020 годов шесть специализированных площадок Омска, расположенных в Советском, Ленинском, Октябрьском, Центральном и Кировском округах, готовы принять более одного миллиона кубических метров снега. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в мэрии Омска.

По словам замдиректора по благоустройству омского управления дорожного хозяйства и благоустройства Андрея Парыгина, площадки для складирования снега готовили на протяжении всего летнего периода. В сентябре состоялся комиссионный объезд всех шести площадок.

«Комиссией было установлено, что все места для накопления снежных масс полностью готовы к приёму снега», — отметил Парыгин.

Снег на полигоны могут вывозить городские дорожные службы, а также физические и юридические лица. Для этого необходимо приобрести талоны на вывоз снега в управлении дорожного хозяйства и благоустройства. Стоимость приёмки — 70 рублей за один кубометр.

Напомним, осенью 2018 года в Омске выпало большое число осадков. К 11 ноября прошлого года на снежные свалки с городских дорог вывезли более 6,4 тысячи кубометров снега. В этом году площадки пока пустуют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове на уборку улиц 11 ноября вышли 138 единиц спецтехники.

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