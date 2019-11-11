Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM В столице Среднего Урала не намереваются вернуть единый проездной для школьников, позволяющий оплачивать поездки в метро. Об этом заявила член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова в Facebook.

Родителям, ранее обращавшимся к властям с просьбой вернуть проездной, пришёл ответ от администрации губернатора. По словам Петровой, в ответе власти предложили довольствоваться действующими проездными — единым на три вида транспорта (автобус, трамвай и троллейбус) или индивидуальным для метро.

Также в администрации напомнили, что в регионе действуют льготы для малоимущих семей.

Полный скан ответа Петрова обещает выложить позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в екатеринбургском метро повысили стоимость проезда до 32 рублей. Также в городе отменили единый проездной на четыре вида транспорта.

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