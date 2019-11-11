Барнаул, , 12:58 — REGNUM Редактор алтайский журналист и редактор сайта «Что делать?» Валерий Савенков считает, что нам нечего удивляться нынешнему сокращению населения в России. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные Счётной палаты о значительным сокращении численности российских граждан, он пояснил:

«Вообще удивление нынешнему сокращению населения России мне кажется странным. Цифры эти давно прогнозировались демографами. Да и реально сокращение населения идет уже давно — только до недавнего времени оно маскировалось международной миграцией (практически, исключительно из региона Средней Азии).

А вот после начала нынешнего кризиса (2013 г.) с каждым годом это маскируется все хуже и хуже — в существенно обедневшую Россию не очень-то теперь хотят ехать даже среднеазиаты.

К тому же, здесь нужно говорить о том, что быстро сокращается численность не столько всего населения страны, а прежде всего европейских народов России. В целом ряде нацрегионов (например, на Северном Кавказе) она ведь, напротив, вполне динамично растет.

Я живу в Алтайском крае — это классический большой бедный русский регион (с некоторой долей немецкого населения). Здесь мы видим сегодня общую для Росси картину его сокращения. А вот в соседнем «малом Алтае» — Республике Алтай — ситуация уже во многом другая — и там за это надо поблагодарить прежде всего алтайскую и казахскую общины. В том числе и потому, что эти народы имеют здесь свои дееспособные политические и бизнес элиты, контролирующие свой кусочек власти и обеспечивающие своим народам определенные гарантии жизни.

Что должна сделать российская власть для того, чтобы поломать тенденцию падения населения? Ответ, по-моему, прост. Прекратить относиться к нему как к бесправной податной массе, повысить уровень их жизни с нынешнего, реально упавшего до худших стран Африки.

У нас вот в Алтайском крае 33% домов сейчас не имеют канализации (а по России 22%). За последние 5 лет эта цифра снизилась где-то примерно на процент. Значит, эта проблема даст Бог, решится только в 22 веке. Вот что тут еще сказать? Люди массами загнаны жить практически в полуживотном состоянии, они абсолютно бесправные и нищие. Каких вы требуете от них детей?».

Ранее Счётная палата РФ опубликовала доклад, в котором содержится вывод о том, что Россия может не достичь цели устойчивого естественного роста численности населения. Так, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек. Причём, миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.

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Большинство участников опроса, проведённого ИА REGNUM (более 31 000 человек), тоже отметили что ощущают: детей вокруг них стало меньше

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