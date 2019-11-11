Ставрополь, , 13:02 — REGNUM Озеленители Ставрополя приступили к подготовке клумб города к весне. Специалисты начали высадку 150 тыс. тюльпанов, 35 тыс. виол и 50 тыс. незабудок и маргариток, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе администрации краевой столицы.

«Летняя поросль уже отцвела и с наступлением осени в городе начали высаживать растения, которые расцветут в следующем году. И с первым потеплением наш город снова заиграет ослепительными красками», — сказано в сообщении.

Большое внимание уделяется клумбам возле объектов воинской славы. Ожидается, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне город встретит «особенно нарядным и цветущим». Согласно планам, работы завершат до конца осени.

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