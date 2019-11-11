Ташкент, , 12:46 — REGNUM Медицинские предупреждения в виде рисунка с текстовой надписью планируют размещать на пачках сигарет в Узбекистане для ограничения потребления табака. Об этом говорится в соответствующем проекте правительства республики, опубликованном на сайте «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов Узбекистана».

11 ноября минздрав республики опубликовал проект постановления правительства, который вносит изменения в технический регламент о табачной продукции. Площадь фотографии составит 40% от площади каждой стороны пачки сигарет.

Напомним, в 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил до 1 декабря 2019 года принять дополнительные меры для ограничения потребления алкогольной и табачной продукции в стране.

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