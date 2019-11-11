Воронеж, , 12:44 — REGNUM Вылет нескольких рейсов из международного аэропорта «Воронеж» задержан из-за тумана утром 11 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ограничен также приём рейсов.

Судя по онлайн-табло, задержан вылет трёх рейсов в московские аэропорты: вылет во «Внуково» на 11:50 задержан до 12:50, вылет в «Шереметьево» на 11:10 — до 13:35, в «Домодедово» — с 10:10 до 13:35. Задержан также прилёт рейса из «Шереметьево», который должен был приземлиться по расписанию в 10:00.

В аэропорту уточнили, что режим ограниченной видимости введён с 06:30, на 10:40 видимость составляет не более 550 м. Улучшение погодных условий прогнозируется к 13:00.