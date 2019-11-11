Черкесск, , 12:44 — REGNUM Двое жителей Карачаево-Черкесии смогут посетить святые для мусульман места в Саудовской Аравии, благодаря своей победе в конкурсе чтецов Корана. Путевки в хадж им вручены в качестве приза от главы республики Рашида Темрезова.

В конкурсе участвовали 30 человек. Главный приз достался Руслану Эркенову — жителю Малокарачаевского района и Алибеку Тоторкулову из Прикубанского района, пишет ТАСС.

По данным информагентства, в конкурсе учитывались правильность произношения, знание наизусть сур Корана, красота исполнения. Попробовать свои силы смогли участники в возрасте от восьми до 90 лет. Все чтецы получили в подарок от Духовного управления мусульман подарочные издания Корана.