Москва, , 12:43 — REGNUM Для решения демографических проблем необходим комплексный подход и адресная помощь семьям. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила депутат Госдумы Надежда Максимова («Единая Россия»).

«Нужен комплексный подход… Решение проблем каждой конкретной семьи возможно, если будет подход именно адресный, по нуждаемости, и это сейчас в регионах практикуется», — сказала Максимова.

Она считает несправедливым говорить, что правительство, депутаты и государство не принимают мер по поддержке семей.

«Национальные проекты, которые начали работать с этого года, должны в принципе постепенно решать эти вопросы. Речь идёт не только о проекте «Демография», эти проблемы решаются через национальные проекты по здравоохранению, по образованию, по доступной среде, по комфортному жилью и так далее. Самое главное — на всех уровнях, начиная с федерального и заканчивая местным, селом и поселением, обеспечить их реализацию», — указала депутат.

Она полагает, что парламентарии также должны контролировать реализацию нацпроектов, предпринять все исчерпывающие меры, для того чтобы национальные проекты были реализованы в полном объёме.

ИА REGNUM провело опрос о том, что происходит с рождаемостью. Анализ данных, полученных в ходе проведенного ИА REGNUM опроса, показал, что поводов для оптимизма — при сохранении современных тенденций — уже практически нет.

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Ранее в Госдуме вызвал дискуссию законопроект «Справедливой России» о дополнительной материальной поддержке семей с детьми, документ предполагал преференции многодетным. Инициатива была отклонена в октябре.