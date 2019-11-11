Махачкала, , 13:11 — REGNUM Для предупреждения демографической катастрофы власти должны либо субсидировать малообеспеченные семьи, зачавшие ребенка, либо пересмотреть распределение средств доходной части бюджета в пользу поддержки таких семей. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политический обозреватель дагестанского еженедельника «Черновик» Магомед Магомедов.

«Преодолеть демографическую катастрофу можно только если создать людям благоприятные условия для продолжения своего рода. Доход семей или гражданских пар должен позволять им заводить не менее двух-трех детей. Это возможно в том случае, если государство либо перераспределит доходы бюджета в пользу семей и в целом будет больше внимания уделять социальной политике, либо будет субсидировать такие семьи, компенсировать часть расходов. Без денег никто зачинать детей в большом количестве не будет», — считает собеседник.

По словам Магомедова, в качестве одной из форм господдержки семей, воспитывающих детей, в свое время был учрежден материнский капитал. Однако, как отметил журналист, данный шаг в полной мере не оправдал себя и привел к формированию черного рынка.

«История с материнским капиталом была направлена на то, чтобы нацелить семьи на зачатие детей. Но, как мы видим, это привело только к тому, что в государстве сформировался черный рынок. Малообеспеченные семейные пары зачастую просто продавали этот маткапитал за полцены, чтобы получить какие-то деньги на руки, и отказываясь тем самым от возможностей, которые он предоставлял», — отметил Магомедов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года, согласно данным Счетной палаты РФ, численность граждан России уменьшилась более чем на 52 тыс. человек — до 146,7 млн человек. Такая тенденция в стране фиксируется четвертый год подряд, и убыль населения уже не компенсируется миграционным притоком.

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