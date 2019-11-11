Чебоксары, , 12:37 — REGNUM Установившаяся тёплая погода в Чувашии, которая на два градуса теплее климатической нормы, сохранится во второй декаде месяца. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По прогнозу, в ближайшие десять дней в Чувашии будет примерно на пять градусов теплее обычного, при этом ожидаются и солнечные дни. Осадки не прогнозируются.

В минувшие выходные, 9−10 ноября, наблюдалась так называемая «инверсионная облачность»: когда на высоте облаков температура воздуха теплее, чем у земли, и в результате образуется конденсат, который формирует на небе «серую пленку». Аналогичное явление может наблюдаться с 14 по 16 ноября, когда погоду в Чувашии будет определять малоподвижный южный антициклон: на высоте облаков повысится до +8 градусов, но у земли прогнозируется температура ниже нуля.

Синоптик-любитель отмечает, что 13 ноября над Европейской территорией России установится область высокого давления, что может стать причиной недомоганий у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы.