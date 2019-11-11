Симферополь, , 12:29 — REGNUM Демографическая ситуация в России зависит от ряда экономических факторов. Главный из них — слишком сложно и дорого вырастить даже одного ребенка, поэтому семьи стараются заводить как можно меньше детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил писатель и публицист Константин Щемелинин.

«Смотрите, чтобы вырастить одного ребенка до 18 лет, семья должна потратить порядка ста средних зарплат, чтобы дать высшее образование — ещё столько же. Таким образом, 4 млн руб семья должна отдать, чтобы вырастить ребенка до 18 лет, и 8 млн руб семья должна отдать, чтобы вырастить ребёнка и дать ему высшее образование. Где эти деньги взять? Поэтому самые бедные в России — это семьи с двумя и более детьми, поэтому программа материнского капитала не помогает — слишком маленькая сумма денег», — считает Константин Щемелинин.

Чтобы повернуть снижение рождаемости вспять, необходимо создание экономической основы для семьи, которая должна идти от кардинального изменения системы образования. Поднятие престижа рабочих профессий, производителей, должно стать не лозунгом, а реальностью. Кроме того, «система нынешнего российского образования транжирит деньги родителей», обучая отвлечённым, не востребованным на рынке труда специальностям. Ранее существовала система профориентации, которая давала азы специальностей. Сейчас процветает инфантилизм среди молодёжи по причине позднего привлечения к трудовой деятельности. Если к 18 годам не менее 90% молодых людей будут иметь профессию, которая поможет им зарабатывать, тогда их сознание раньше повзрослеет, они раньше смогут создать экономическую основу для семьи, полагает эксперт.