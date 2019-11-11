Тамбов, 11 ноября 2019, 12:25 — REGNUM Усилить контроль за своевременностью рассмотрения обращений граждан по вопросам сбора и вывоза твердых коммунальных отходов потребовала от чиновников администрации Тамбова прокуратура региона. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона 11 ноября.
Как установили сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки, за весь минувший 2018 год чиновники рассмотрели 77 обращений, связанных с вывозом мусора, а в 2019 году — уже 132 обращения.
По итогам проверки в администрацию Тамбова внесено представление с требованием принять меры по устранению причин и условий допущенных нарушений законодательства.