Астрахань, , 12:18 — REGNUM В Астрахани вступил в законную силу приговор в отношении местного жителя, который до смерти забил родного брата. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

22 августа 2018 года астраханец избил своего брата и нанёс ему резаные раны. Телесные повреждения стали причиной смерти мужчины. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». 13 августа 2019 года присяжные заседатели признали его виновным, и суд приговорил его к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Защита обжаловала приговор. Астраханский областной суд признал решение нижестоящей инстанции законным и обоснованным. Приговор вступил в законную силу.