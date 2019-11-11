Смоленск, , 12:18 — REGNUM Директора одной из смоленских компаний, занимающихся оптовой и розничной продажей жидкого и газообразного топлива, подозревают в сокрытии от налогов 20 млн рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета 11 ноября.

Как считает следствия, с октября 2015 года по март 2017 года директор смоленской компании уклонился от уплаты налогов на сумму более 20 млн руб.

В отношении директора организации возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».

Ранее уголовное дело о неуплате налогов было возбуждено в отношении руководителя предприятия по производству паровых котлов в смоленском городе Сафоново — он утаил от государства около 5,5 млн рублей.