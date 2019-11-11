Саратов, , 12:17 — REGNUM Государство проводит большую работу по поддержке демографии, однако применяемые меры нужно расширить, усилить и ввести все сразу, не растягивая по времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил секретарь Союза журналистов России, депутат Саратовской областной думы Вадим Рогожин.

Демографический кризис Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, кризис демографии — это не только недостаток материального положения семьи, но изменения в психологии европейцев, к которым относятся и граждане России.

«Это, прежде всего, эгоизм, карьеризм, желание жить ни от кого не зависимо. Это и повышение возрастной планки инфантилизма. Порой даже в 30 лет люди ведут себя как подростки. И это проблема идеологической составляющей государства. Нужно повышать престиж матери, развивать пропаганду демографии, материнства», — уверен депутат.

Рогожин отметил, что государство проводит большую демографическую политику через нацпроекты, но этих мер явно недостаточно.

«Помимо материнского капитала, необходимо повысить детские пособия, размера которых явно не хватает. К примеру, существует явная диспропорция: за приёмного ребенка опекуну платят в разы больше, чем родителям за родного. Это несправедливо. Нужно увеличение ясельных мест, да и простых мест в детсадах не хватает. Нужно предоставлять не только ипотечные кредиты по минимальной ставке, равной инфляции — 4%, но и льготные потребительские кредиты, необходимые для закрытия текущих нужд. Нужно многодетным семьям гарантировать рабочие места. Бесплатно переобучать родителей, в т.ч. и по высшему образованию. Может быть, даже ввести какие-то приоритеты по продвижению по карьерной лестнице для многодетных родителей, если нынешняя молодежь так зациклена на карьеру», — пояснил собеседник.

Он считает, что подобных мер еще можно привести немало.

«Государство здесь недорабатывает: вводит меры поддержки многодетных семей постепенно, растягивая на годы, тогда как нужно вводить сразу весь комплекс. Для этого есть и финансовые, и административные механизмы влияния. Воли не хватает», — сказал Рогожин.