Симферополь, 11 ноября 2019, 12:14 — REGNUM В Симферополе 10 ноября был побит абсолютный температурный максимум, который составил 27,1 градусов тепла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 11 ноября в Крымском гидрометцентре.
По словам специалистов, до середины ноября похолодания на полуострове не ожидается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму отопительный сезон начали раньше срока в середине октября по просьбам родителей школьников и детсадовцев.
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