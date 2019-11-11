Токио, , 12:23 — REGNUM Российский кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов посетил с визитом офис японской компании Kojima Productions. Об этом на своей странице в Twitter сообщил популярный геймдизайнер Хидео Кодзима.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1193787077604737024

Бекмамбетов подарил Кодзиме подписанную копию фильма «Поиск». Геймеры в комментариях начали шутить, что режиссёр может появиться в одном из DLC (загружаемый контент) к игре Death Stranding в качестве камео.

Напомним, новая игра Хидео Кодзимы Death Stranding вышла 8 ноября 2019 года. В проекте получили эпизодические роли многие кинорежиссёры, геймдизайнеры, музыканты и другие известные личности.

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