Токио, , 12:21 — REGNUM Японский разработчик игр Хидео Кодзима попал в Книгу рекордов Гиннесса как «Геймдиректор с наибольшим количеством подписчиков в Twitter и Instagram». Об этом сообщалось 10 ноября на Twitter-странице компании Kojima Productions.

https://twitter.com/KojiPro2015_EN/status/1193396796044627968

Кодзима уже не в первый раз попадает в Книгу рекордов Гиннесса. В 2008 году его отметили как создателя первой в истории стелс-игры (Metal Gear) и как создателя самой продаваемой стелс-игры на PS 2 (Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty).

Напомним, 8 ноября 2019 года Хидео Кодзима выпустил свою новую игру Death Stranding. Она стала первым сольным проектом разработчика после его ухода из Konami.