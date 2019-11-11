Москва, , 11:59 — REGNUM В России самый высокий среднегодовой пробег в 2019 году был зафиксирован у машин бренда Skoda. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, в текущем году году у моделей компании Skoda в РФ среднегодовой пробег составил 17,9 тыс. км. По мнению аналитиков, это связано с тем, что данные автомобили очень часто используют для работы в такси.

Второе место по этому показателю делят между собой автомобили Datsun, Volkswagen и Volvo — 16,8 тыс. км.

Самый маленький среднегодовой пробег в России отмечен у спорткаров итальянской компании Ferrari — 3 тыс. км, что почти в шесть раз меньше максимального показателя.

Кроме того, не большие среднегодовые пробеги имеют такие модели, как Lamborghini — 3,7 тыс. км и Aston Martin — 4,1 тыс. км.

Напомним, по данным агентства «Автостат», среднегодовой пробег авто массового сегмента составляет 14 860 км, а среднегодовой пробег у премиальных машин равен 15 512 км.

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