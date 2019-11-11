Париж, , 12:28 — REGNUM Китайский киберспортсмен Гао «Tian» Тян Лян из команды FunPlus Phoenix стал «самым ценным игроком» финала чемпионата World Championship 2019 по игре League of Legends. Об этом сообщалась на Twitter-странице LoLEsports Stats 10 ноября.

https://twitter.com/LoLEsportsStats/status/1193552895825698816

Своё новое звание Тян Лян получил за достижения во время чемпионата. Решение о выборе «самого ценного игрока» принимали комментаторы и журналисты из разных стран.

Напомним, на многих киберспортивных чемпионатах традиционно выбирают «самого ценного игрока» (MVP). Как правило, им становится один из представителей команды-победительницы.

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