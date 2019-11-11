Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM С демографической проблемой, когда естественная убыль населения превышает рождаемость не компенсируется миграционным притоком, свойственна всем развитым странам. Россия здесь не является исключением. Сегодня из 21 страны с самым высоким уровнем рождаемости, по данным ООН, 19 приходится на африканские, сообщила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании «Лаборатория трендов», член Гильдии маркетологов Елена Пономарёва.

Эксперт отмечает, что демографическая проблема России совпадает с мировыми тенденциями. В последние годы рождаемость сокращается в большинстве стран мира.

«Если в 1950—1955 годах средняя рождаемость в мире составляла 5 детей на одну женщину, то в 2010—2015 годах — уже 2,5. К 2025−2030 годам прогнозируется, что 67% мировой популяции будет жить в странах, где рождаемость составит менее 2,1 ребенка на одну женщину. Для сравнения в 1975—1980 годах этот показатель составлял всего 21%», — уточняет Елена Пономарёва.

Причины сокращения рождаемости в России назывались неоднократно. И это не только экономическая ситуация, но и изменения в мышлении и поведении современных людей, отмечает эксперт. Современные жители России больше, чем прошлые поколения, живут сегодняшним днем, активно строят карьеру, позднее создают семьи и не стремятся иметь много детей.

Пик выхода России из демографической ямы пришёлся на 2014 год, когда в стране родились 1,943 млн детей, но затем рождаемость начала падать и в 2017 году составила уже 1,604 млн человек.

К тому же жители России увеличили брачный возраст. По данным Росстата, если в 1960 году в СССР средний возраст вступления в брак составлял 21,3 года, то в 2017 году — 27,6 лет.

И если до 1994 года средний возраст рождения первого ребенка у женщин был 19,1 год, то в 2015—2017 годах — уже 26,6 лет. Эти данные подтверждают изменение отношения к браку — женщины не отказываются от замужества, но и не торопятся связывать себя семейными узами, акцентирует эксперт.

«Прежде всего, на падение рождаемости повлиял рост возраста вступления в брак, но также большое значение имеет материальная ситуация — по данным опроса ВЦИМО, более половины мужчин и женщин считают, что рождение ребенка ухудшает материальное положение семьи. При этом растёт и доля людей, осознанно отказывающихся от рождения детей (чайлдфри) — в 2017 году их число составило уже 6%», — резюмирует Елена Пономарёва.