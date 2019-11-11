Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM За 9 месяцев 2019 года в Петербурге было выявлено 3 399 фальшивых денежных знаков Банка России, что на 13% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Как и в предыдущие годы, самым распространенным изделием фальшивомонетчиков являются пятитысячные купюры, на них пришлось две трети от выявленных подделок. Еще четверть — на купюры в 1000 рублей. Но этим «умельцы» не ограничиваются.

«В городе за 9 месяцев выявлено 56 поддельных 500-рублевых банкнот, 12 сторублевых и одна 50-рублевая банкнота. В Петербурге также были обнаружены 33 десятирублевые и 3 пятирублевые поддельные монеты», — отметили в банковской пресс-службе.

Продолжают находить поделки и иностранных денежных знаков. Так, за январь-сентябрь 2019 года в Петербурге выявлено 174 поддельные иностранные банкноты, это 2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Большая часть фальшивок (149) пришлась на доллары США, причем, почти всех номиналов, среди которых предсказуемо «лидирует» 100-долларовый. Также нашлась 21 поддельная купюра евро разных номиналов и четыре банкноты номиналом 100 китайских юаней.

В Банке России отмечают, что новые российские банкноты — в 200 и 2000 рублей — имеют усиленную защиту, и потому преступники редко берутся их подделывать.