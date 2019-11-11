Березники, Пермский край, 11 ноября 2019, 11:42 — REGNUM В Березниках Пермского края задержан 66-летний местный житель за массовое уничтожение деревьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
По данным ведомства, спилена 71 пихта и ель. Пенсионер дал признательные показания. Мужчина собирался использовать деревья для личных нужд.
Ущерб, причиненный лесному фонду, оценили в 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».