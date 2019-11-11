Нур-Султан, , 11:42 — REGNUM Национальный банк Казахстана объявил открытый конкурс на лучшее изображение монеты на тему «75 лет Победы!», сообщили 11 ноября в пресс-службе финансового регулятора.

Конкурсные работы будут приниматься с 11 по 25 ноября 2019 года. Итоги конкурса планируется подвести 2 декабря 2019 года. Отмечается, что конкурс направлен на выявление и поощрение талантливых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты, посвященные пятилетию образования Евразийского экономического пространства (ЕАЭС). Золотые монеты выпущены номиналом 50 тыс. тенге и 500 тенге.

Читайте также: В Казахстане выпустили монеты в честь пятилетия ЕАЭС